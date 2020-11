Con il Cagliari riposo per Danilo

TORINO – Nella Juventus che ha iniziato questa stagione, un solo giocatore ha disputato tutti i minuti in cui i bianconeri sono scesi in campo, ed è il difensore brasiliano Danilo.

Il giocatore, insostituibile in questo inizio stagione nella difesa a tre di Pirlo, potrebbe riposare per la prima volta alla ripresa del campionato, complice anche il rientro di De Ligt: il tecnico bresciano potrebbe schierare infatti in difesa l’olandese e Bonucci, con uno tra Chiellini e Demiral per il terzo posto.