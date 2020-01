Cigarini: “Juve arrabbiata, ma vogliamo giocarcela a viso aperto”

TORINO- In vista di Juventus-Cagliari, primo impegno di entrambe le squadre nel 2020, il centrocampista Luca Cigarini è stato intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole: “Giocheremo contro una Juve ferita, arrabbiata. I bianconeri sono una delle prime squadre in Europa e nel mondo, ma noi guardiamo a noi stessi. Abbiamo reso la vita difficile a tanti fino ad ora e vogliamo continuare. Andremo a Torino senza paura, cercando di essere il più possibile compatti. Solo in questo modo potremo giocarcela a viso aperto”.