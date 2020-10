Chiesa verso una maglia da titolare

TORINO – Sabato sera la Juventus scenderà in campo a Crotone contro la squadra di casa, per iniziare un ciclo di sette partite in 20 giorni, dopo le quali ci sarà una nuova pausa per le Nazionali.

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, visti gli indisponibili per COVID e per gli infortuni, potrebbe varare nell’anticipo di sabato sera un attacco totalmente nuovo: con Cristiano Ronaldo in isolamento, Dybala non ancora al 100%, e Ramsey di nuovo infortunato, in attacco dovrebbero trovare spazio Kulusevski, Morata e Chiesa, che dovrebbe quindi esordire subito alla prima occasione.