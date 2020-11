TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Chiesa ha dato forfait ieri per la sfida con la Lazio a pochi minuti dall’inizio della partita, a causa di un problema muscolare.

Lo staff medico e quello tecnico della Juventus hanno preferito ieri non rischiare il giocatore, che oggi verrà sottoposto agli esami del caso: sembra però quasi certo che Chiesa non andrà in Nazionale nonostante la chiamata di Mancini, per rimanere a Torino e recuperare dal fastidio accusato.