Chiesa: “Pronti e determinati. Benevento squadra ostica”

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Chiesa ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida che vedrà i bianconeri affrontare il Benevento in una partita da vincere per dare continuità ai risultati dell’ultima settimana.

OBIETTIVO – ”Dare continuità alle prestazioni, i risultati sono importanti, ma abbiamo la responsabilità di portare a casa i tre punti oggi per continuare la nostra lotta Scudetto. L’importante è l’approccio, entrare in campo determinati e continuare a dare importanza al gioco che in queste ultime settimane è venuto fuori.”

BENEVENTO – “Il Benevento è una squadra ostica, soprattutto in casa, è reduce da un successo importante in casa della Fiorentina, quindi oggi partiranno a mille, ma noi dobbiamo partire più forte del Benevento perchè dobbiamo portare a casa i tre punti.”

CONDIZIONE – ”Io sto bene, grazie. Vengo da un piccoo infortunio alla coscia che mi ha tenuto fermo e non sono potuto andare in Nazionale ad aiutare i miei compagni, però oggi sono pronto e determinato come tutta la squadra.”