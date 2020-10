Chiesa: “Esordio in Champions da brividi. I senatori mi fanno capire che qui bisogna solo vincere”

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Chiesa ha parlato dopo la vittoria contro la Dynamo Kiev di ieri sera, prima partita del girone di Champions League, intervistato dai microfoni di JTV.

“È stato un match fantastico sotto tutti i punti di vista. Volevamo fortemente la vittoria dopo una prestazione non al livello da Juventus. Siamo partiti determinati per portare a casa i tre punti in un campo difficile. Per me è stata la prima volta, ma i miei compagni mi hanno fatto subito capire che oggi bisognava solo vincere. Ci sono tanti senatori che ti fanno capire che qui ogni partita conta come una finale. Oggi ci prendiamo questi tre punti importantissimi. L’esordio in Champions? Una sensazione veramente da brividi.”