Chiesa ancora a Torino: in dubbio la Nazionale

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Chiesa è rimasto a Torino non riprendendo alla convocazione in Nazionale per un problema muscolare sorto a poche ore dalla partita contro la Lazio.

Il calciatore è rimasto a Torino in virtù di un accordo preso tra la Juventus e la FIGC: il calciatore rimarrà nel capoluogo piemontese per sostenere le terapie del caso, con la possibilità di aggregarsi alla Nazionale per la partita contro la Bosnia nel caso queste dovessero dare esito positivo, altrimenti il giocatore rimarrà a Torino per recuperare a pieno.