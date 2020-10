Chiellini verso il forfait contro il Barcellona

TORINO – Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini è uscito anzitempo nella sfida della scorsa sera contro la Dynamo Kiev per un problema alla coscia destra, che lo terrà fermo ai box per alcuni giorni.

Gli esami a cui si è sottoposto ieri il difensore non hanno evidenziato nessuna lesione, ma le condizioni del numero 3 verranno valutate giorno per giorno, con la consapevolezza che ci vorrà un po’ di tempo per il recupero, e quasi sicuramente Chiellini salterà la sfida contro il Barcellona.