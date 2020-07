Chiellini vede il Milan

TORINO – La Juventus potrà presto riabbracciare il suo capitano Giorgio Chiellini, ormai quasi completamente recuperato.

Dopo l’infortunio e il periodo di inattività a causa del Covid, il difensore ha accusato qualche problema che non gli ha permesso di esser subito a disposizione di Sarri. Ora il difensore è pronto a rientrare e punta la partita con iL Milan in programma la prossima giornata in casa del Milan a San Siro.

