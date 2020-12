Chiellini si ferma di nuovo: problema durante la rifinitura

TORINO – Non sembra esserci pace per Chiellini e per la Juventus, con il capitano bianconero vittima di un nuovo infortunio durante la rifinitura odierna in vista della partita di domani.

Nell’allenamento di questa mattina infatti, ultimo prima della partita di domani contro la Dynamo Kiev, il numero 3 bianconero ha accusato un nuovo problema fisico che lo ha costretto a fermarsi. Nuovo stop dunque per il difensore, appena rientrato in gruppo, e da considerare out anche per il derby di sabato.