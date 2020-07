Chiellini punta la Champions

TORINO – Il capitano e difensore della Juventus Giorgio Chiellini sta iniziando il periodo di riadattamento che lo riporterà in campo.

Per il numero 3 bianconero è pronto un piano di rientro graduale, per il quale domani sera dovrà continuare a supportare i compagni dalla partita, per poi riuscire a giocare uno spezzone nella prossima partita contro il Sassuolo. Poi alcune presenze ragionate per arrivare al massimo della condizione per l’inizi della Champions League ad agosto, quando la Juventus dovrà prima recuperare e vincere la partita di ritorno contro il Lione, per poi andarsi a giocare le final eight a Lisbona.

