Chiellini punta il Toro

TORINO – La Juventus potrebbe presto riabbracciare il suo capitano Giorgio Chiellini.

Il difensore e capitano dei bianconeri è fuori dal 22 febbraio, data nella quale ha giocato la sua ultima partita contro la SPAL. Il numero 3 non sembra avere problemi di qualche particolare tipo, ma si sta allenando separatamente dalla squadra. Ora Chiellini punta il Torino per il suo rientro in campo, o la partita successiva contro il Milan.

