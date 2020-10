Chiellini punta alla convocazione

TORINO – Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo gli acciacchi degli scorsi giorni, e già domenica potrebbe tornare con la squadra.

Il difensore infatti ha smaltito i problemi fisici e domenica potrebbe rientrare tra i convocati e giocare uno spezzone di partita: Pirlo punta a recuperarlo per la partita in Champions League contro il Ferencvaros in programma la settimana prossima, nella quale Demiral sarà squalificato e ci saranno a disposizione i soli Bonucci e Danilo.