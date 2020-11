Chiellini, possibile il rinnovo del contratto

TORINO – Il calciatore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, non ha affrontato un tranquillo inizio di stagione, con numerosi infortuni che hanno condizionato i primi mesi del campionato.

Il difensore dovrebbe rientrare tra non meno di un mese, e con la dirigenza sta già pensando al suo futuro: come successo per Barzagli, il numero 3 e la dirigenza si incontreranno in primavera per decidere se rinnovare il contratto di un altro anno o meno: in caso negativo Chiellini inizierà la sua carriera post campo, che lo porterà a rivestire un ruolo nella dirigenza bianconera.