Chiellini: “Non è stato facile rimanere in forma, ora non vediamo l’ora di giocare questa competizione”

TORINO – Il calciatore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato intervistato prima del sorteggio di Champions League.

Queste le sue parole in collegamento da Torino: “Non è stato facile rimanere in forma, soprattutto per quelli più anziani come me. Mi svegliavo presto per allenarmi e da solo, poi iniziava l’allenamento vero nel rincorrere mia figlia. Scherzi a parte, questo è stato il lato positivo, stare con la famiglia, per il resto è stato difficile ma ora non vediamo l’ora di iniziare la Champions.”

