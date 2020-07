Chiellini in panchina nel derby

TORINO – La Juventus è vicina a riabracciare il suo capitano e difensore Giorgio Chiellini.

Se sembrava che il numero 3 potesse scendere in campo domani nel derby, ora la sensazione è che Chiellini andrà al massimo in panchina, per poi puntare alla prossima partita in programma contro il Milan dove potrebbe riposare Leonardo Bonucci e lui fare coppia per la prima volta con l’olandese Matthijs de Ligt. La Juve aspetta il suo capitano, il tutto senza fretta da parte di nessuna delle due parti, vista la volontà di farlo arrivare in condizione per l’inizio della Champions League il 7 agosto.

