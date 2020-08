TORINO – Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini ha postato sul suo profilo Instagram.

Queste le sue parole in occasione del ritorno in Nazionale dopo un anno dall’ultima volta che ha vestito azzurro: “È passato più di un anno dall’ultima volta in Nazionale. Il mondo è cambiato. Ciò che non cambia è la voglia, il senso di appartenenza e l’onore di indossare questi colori. Ora più che mai: Forza Azzurri”