Chi è Frabotta, l’esterno lanciato da Pirlo

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la sua prima partita di campionato contro la Sampdoria con un secco 3-0.

I bianconeri hanno dominato la partita in tutta la sua durata, con Andrea Pirlo che non ha fatto mancare alcune sorprese: la più grande di tutte è stato l’esordio di Gianluca Frabotta, terzino sinistro di 21 anni, nato a Roma ma cresciuto nelle giovanili del Bologna e arrivato in prima squadra dopo l’ottima scorsa stagione in Under23, con Pirlo che sembra puntare molto su di lui.