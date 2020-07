Champions League: venerdì la scelta delle sedi per gli ottavi

TORINO – Il mese di agosto di quest’anno vedrà disputarsi le restanti partite stagionali della Champions League.

Venerdì la UEFA ufficializzerà le Sedi per il ritorno degli ottavi di finale mancanti, che dovrebbero tutte disputarsi negli stadi deputati prima dello stop: la Juventus affronterà dunque il Lione all’Allianz Stadium per cercare di ribaltare la sconfitta per 1-0 dell’andata ed accedere alle final eight in programma in Portogallo.

