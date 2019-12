Champions League: sarà Lione-Juve agli ottavi. Andata prima dell’Inter

TORINO – Ieri in casa Juve c’era molta tensione per i sorteggi di Champions League. A Nyon veniva deciso il futuro della squadra di Sarri nella competizione e il risultato finale è stato sorprendentemente felice. Dall’urna 2 è uscito il Lione, l’avversario sulla carta più semplice, evitando di fatto Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund e Tottenham. L’insidia però è dietro l’angolo, perché la gara di andata è in programma il 26 Febbraio prossimo, tre giorni prima del big match con l’Inter allo Stadium; il ritorno il 17 Marzo tra Lecce e Genoa.