Champions League: per il primo posto alla Juve serve una goleada

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro la Dynamo Kiev nel penultimo turno della fase a gironi della Champions League, con i bianconeri che sono rimasti a 3 punti dal Barcellona, primo nel girone.

La prossima settimana andrà in scena l’ultima giornata, che vedrà i bianconeri ospiti dei blaugrana nella sfida che assegnerà il primo posto nel girone. In virtù della sconfitta di andata per 0-2 alo Stadium, la Juventus per passare prima dovrà vincere con 3 gol di scarto: un’impresa difficile ma non impossibile, che i ragazzi di Pirlo proveranno a portare a termine.