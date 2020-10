Champions League: la UEFA taglia i premi per i prossimi 5 anni

TORINO – La crisi economica scatenata dal diffondersi dalla pandemia da Coronavirus sembra aver toccato anche la UEFA, che ha deciso di prendere alcuni provvedimenti per contrastare la diminuzione degli introiti.

La UEFA ha infatti deciso di ridurre i premi da destinare alle competizioni europee per club per i prossimi cinque anni, e lo avrebbe già comunicato alle 55 federazioni affiliate. Stando a quanto riporta il Times infatti sono stati persi nella scorsa stagione 575 milioni di euro, legati a mancati introiti da diritti tv e sponsorizzazioni, e per rispondere a questa emorragia è arrivata la decisione di ridurre i premi.