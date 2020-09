Champions League: Juve in prima fascia, ma occhio alla seconda

TORINO – La Juventus e l’Europa si avvicinano ai sorteggi della prossima Champions League in programma giovedì a Nyon.

La Juventus, Campione d’Italia in carica, arriva ai sorteggi come testa di serie, con un occhio però alla seconda fascia, dove sono presenti squadre come Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United o Manchester City. La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre, l’ultimo turno è previsto per l’8 e il 9 dicembre. La finale si giocherà il 29 maggio allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.