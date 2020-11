Champions: la Juve si qualifica se

TORINO -La Juventus potrebbe strappare già questa sera il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo, anche se ai bianconeri servono alcuni incastri.

Se questa sera infatti la Juventus dovesse vincere contro il Ferencvaros e in contemporanea il Barcellona fare lo stesso sul campo della Dynamo Kiev, i bianconeri sarebbero passati e si giocherebbero il primo posto nel match al Camp Nou. Mancherebbe un punto invece in caso di vittoria e sconfitta del Barcellona in Ucraina.