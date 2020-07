Cellino: “Vendo Tonali, gli ho fatto una promessa. Gli altri restano”

TORINO – Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere di Brescia. “Tonali via? A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno”. Ma attenzione perché, dopo la clamorosa sconfitta, è esploso il putiferio in casa bianconera, sta succedendo di tutto. Tifosi furiosi e Sarri out: novità pesantissime in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA

