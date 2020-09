Cellino: “Marotta voleva Tonali alla Juventus”

TORINO – Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato intervistato dai microfoni di QSVS di Sandro Tonali.

“Una dozzina di giorni fa il Manchester United ci ha fatto un’offerta di almeno dieci milioni in più rispetto a quella del Milan. Sandro andrà al Milan perché lo ha scelto lui. Io ero abituato a trattare con l’Inter di Moratti, pur essendoci Marotta e Ausilio che stimo, non vedo più l’anima Inter di un tempo, l’identità di un tempo. Marotta non l’ho sentito ultimamente ma Tonali lo voleva già alla Juventus”.