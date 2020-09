TORINO – Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato intervistato dai microfoni de Il Messaggero.

“Tonali? Non mi era mai successo di scoprire un giocatore così forte. Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione e l’incertezza trasmessa dalla pandemia. Devo programmare il futuro del Brescia senza rifinanziare la società: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby”