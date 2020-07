Causio: “Il titolo può perderlo solo la Juve”

TORINO – L?ex giocatore Franco Causio ha parlato intervistato dai microfoni di TMW.

“Il titolo a questo punto può perderlo solo lei. Ora va cambiata rotta, tutti alla Juve devono analizzare la situazione perchè l’Inter è a 6 punti… Lunedì c’è una partita molto importate e se la Lazio vince tutto è in gioco. Se la Juve gioca da Juve non ci sono problemi ma se gioca invece come nelle ultime gare il discorso è diverso. C’è qualcosa da rivedere, tutti devono fare un’analisi della situazione ma credo che ci sarà una reazione”.

DIFESA – “Con l’assenza di giocatori importanti come de Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral. E poi la questione è legata anche al centrocampo che non fa filtro ma pure a tante situazioni. Occorre comunque stare attenti: ricordo di aver perso uno scudetto con 5 punti di vantaggio sul Torino a 5 gare dalla fine. Spero ovviamente che non succeda”.

SARRI – “Quando la squadra stava salendo di condizione è arrivato lo stop al campionato sennò avremmo visto un’altra Juve. Ora peraltro si giocano tante gare ravvicinate e non ti alleni tatticamente, questa problematica va tenuta in considerazione. Tutti comunque devono darsi una regolata. Conte è lì, è bravo ma anche fortunato”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<