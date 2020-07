Cataldi: “Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà la Juve”

TORINO – Il calciatore della Lazio Danilo Cataldi ha parlato intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel.

“Non sono al top della condizione, sento ancora dolore alla caviglia che non mi fa giocare libero. Ho sempre detto al mister però di essere a disposizione per aiutare la squadra, quando gioco per la Lazio sono sempre contento. Ieri sera abbiamo messo in campo tutto, nonostante l’emergenza: c’è stato qualche errore, ma siamo sempre stati coraggiosi. Grazie alla nostra qualità nel palleggio abbiamo allentato la loro pressione, dimostrando ancora una volta di poterli mettere in difficoltà come fatto in stagione. E non dimentico il palo colpito da Immobile sullo 0-0. Adesso recuperiamo le energie in vista di giovedì, quando avremo il Cagliari in una gara importante”.

