Caso Suarez, si dimette la rettrice dell’Università

TORINO – Dopo le tante parole e i titoli delle ultime settimane sul Caso Suarez, è arrivata la decisione da parte della rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, la rettrice di è dimessa, comunicando la decisione al ministro Gaetano Manfredi. La rettrice è stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio per l’indagine sull’esame di Luis Suarez. “È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni.”

