Caso Suarez: la GdF indaga i dirigenti Juve

TORINO – La Guardia di Finanza di Perugia ha in causa la Juventus e i suoi dirigenti in merito al caso Suarez, e all’esame di italiano sostenuto dal calciatore dell’Atletico Madrid.

Riguardo all’esame sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia lo scorso settembre, nuovi accertamenti fatti dalla GDF avrebbero messo in evidenza come la dirigenza del club bianconero avesse avanzato richiesta di far promuovere il giocatore all’esame, al fine di un tesseramento. Da qui, poi, la decisione dei vertici dell’Università di far pervenire in anticipo a Suarez le risposte della prova da sostenere.

