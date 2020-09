Caso Suarez: il Pistolero verrà sentito la prossima settimana

TORINO – Continuano le indagini sull’esame di italiano sostenuto dall’attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez.

Dopo aver fermato l’inchiesta per la fuga di notizie, il Pistolero dovrebbe essere sentito dai pm la prossima settimana, mentre invece sarà ascoltata nei prossimi giorni Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, che ha deciso di non dimettersi dopo lo scandalo venuto fuori per l’esame del giocatore.