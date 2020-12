Caso Suarez: cosa rischia la Juventus

TORINO – Con l’iscrizione di Fabio Paratici nel registro degli indagati sull’esame farsa sostenuto da Luis Suarez all’Università per stranieri di Perugia, per la Juventus si aprono alcuni scenari.

Se la responsabilità del dirigente sarà provata infatti, la società bianconera risponderà per responsabilità oggettiva, con la società che dovrebbe pagare una multa molto salata. Per il dirigente invece si va dall’ammendasi all’inibizione di qualche mese per i tesserati colpevoli,

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<