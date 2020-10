Caso Chiesa: dopo gli insulti arrivano i messaggi d’affetto per il fratello

TORINO – Il passaggio nell’ultimo giorno di mercato di Federico Chiesa alla Juventus ha creato malumori all’interno della tifoseria viola.

Il calciatore è stato infatti bersagliato, dal momento dell’annuncio del suo passaggio in bianconero, da insulti via social dei suoi ex tifosi, che sono andati anche oltre.

I tifosi viola hanno infatti riempito di insulti anche il fratello del calciatore, che ha accusato molto le offese ricevute. Tutto rientrato però sembra, con altri messaggi di stima e affetto arrivati al ragazzo che ha deciso, dopo le titubanze inziali, di continuare a giocare nelle giovanili viola.