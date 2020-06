Casiraghi: “La Juve ha bisogno di ritrovare condizione, la Lazio deve crederci”

TORINO – L’ex calciatore Pierluigi Casiraghi ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Sono convinto che ci sarà un vero e proprio duello tra bianconeri e biancocelesti. Come si prevedeva prima dello stop del campionato. Mi sembra invece difficile una risalita dell’Inter nella corsa per il primo posto.”

“La Juventus dell’altra sera non è stata brillante sul piano fisico e ha incontrato, come in altre occasioni, difficoltà a giocare contro formazioni che sanno chiudersi bene. La squadra di Sarri fa sempre tanto possesso specialmente con passaggi brevi, ma non riesce a finalizzare in proporzione alla mole di gioco prodotta. Contro avversari ben chiusi in difesa, Ronaldo e Dybala come attaccanti sono stati i primi ad essere penalizzati. Entrambi rendono meglio negli spazi che però contro il Napoli non hanno avuto. Ora la Juventus ha bisogno di ritrovare al più presto la condizione fisica migliore, il ritmo di gioco e la brillantezza sotto porta”.

