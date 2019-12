Casarin: “Calvarese ha mostrato palese difficoltà”

TORINO – Tra i protagonisti meno annunciati della sfida tra Juve e Lazio di ieri sera c’è stato l’arbitro Calvarese. Il direttore di gara ha avuto qualche difficoltà nel gestire la gara, come conferma anche Paolo Casarin, ex arbitro e designatore, al Corriere della Sera: “Calvarese ha controllato una gara complicata con palese difficoltà. Nel primo tempo ammonisce Matuidi per un intervento in ritardo su Alberto e poi concede il fondo, ammonisce giustamente Leiva e poi fa molto giocare, come nel suo stile. Nella ripresa perde un po’ il controllo ammonendo Bentancur, Alberto, Sarri e ancora Bentancur, cacciandolo”.