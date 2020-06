Carrera: “Finale di Coppa aperta ad ogni risultato”

TORINO – Il tecnico dell’AEK Atene ed ed giocatore della Juventus Massimo Carrera ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Musica Television.

“In questo momento siamo in preparazione, abbiamo avuto poco tempo per lavorare e le squadre non sono ancora in condizione e sarà difficile vedere ritmi alti”.

INTER – “Non ho avuto modo di veder la semifinale di Coppa Italia, ma Conte sta facendo un buon lavoro e con il tempo colmerà il gap con la Juventus”.

SUPERCOPPA 2012 – “Fu la mia prima panchina e fu un’emozione unica. Fu tutto inaspettato visto che non sapevamo quello che sarebbe successo. Con Conte ho imparato tantissimo e sono stato fortunato e contento di aver lavorato con lui”.

FINALE – “Sarà una partita apertissima ed entrambe hanno la possibilità di vincere. La Juventus ha una rosa più ampia, ma Gattuso sta facendo un ottimo lavoro e ha già battuto i bianconeri in campionato. Gli azzurri hanno grande aggressività ed ottima qualità tecnica”.

DYBALDO – “Purtroppo non li alleno e solo Sarri sa se i due giocatori possono coesistere. Da fuori è semplice parlare ma se ha fatto quelle dichiarazioni ci sarà un fondamento”.

ATALANTA – “Non è semplice vincere la Champions, ci sono squadre forti e con qualità. Bisogna avere una rosa importante per arrivare alla fine con tutti i giocatori integri. Possono diventare ancora più forti ma per arrivare a grandi obiettivi devono allargare la rosa”.

CHAMPIONS – “La Juventus deve arrivare a quell’appuntamento nella giusta condizione fisica, c’è bisogno di bravura da parte di Sarri ma anche di fortuna. Ci possono essere tante sorprese”.

AEK – “L’obiettivo è quello di cercare di raggiungere la Champions League e vincere la coppa nazionale. Vogliamo costruire una squadra per obiettivi anche a lungo termine e per riportarla al top.”

