Carnevali: “Sia Locatelli che Boga resteranno per continuare il loro percorso di crescita”

TORINO – L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato intervistato dai microfoni di Sportitalia.

“Non possiamo darli via tutti, la nostra volontà è di trattenerli. Boga ha richieste importanti, in Italia ed all’estero, vediamo se in questi giorni ci sarà un’evoluzione. Decideremo in questi giorni perché non vogliamo andare troppo in là. Boga vale 40mln? Voi non sbagliate mai con le cifre. Non abbiamo fretta di cederli, anche perché poi vanno sostituiti e fatti crescere. Locatelli? Resterà, continuerà il suo percorso di crescita salvo cose speciali. Sia lui che Boga… se ne parla adesso, ma li abbiamo scelti, valorizzati, fatti crescere”.