Caressa: “Senza Dybala la Juve fatica”

TORINO – Il giornalista di Sky Fabio Caressa ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Se manca Dybala la Juve fatica. Il problema di Bernardeschi invece è il suo ruolo. Ha giocato quinto di destra, esterno, mezzala con la Nazionale. Secondo me il suo ruolo è quello che ha ora, però in questo processo di cambi di ruolo non ha acquisito certezze. Alla Fiorentina ne aveva parecchie, poi partendo per Torino le ha un po’ perse. Resta comunque un giocatore importantissimo perché fa tanta fase difensiva e ha permesso il passaggio al 4-4-2 che è la grande novità di questo periodo della Juve”.

