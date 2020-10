Caputo: “Questo esordio è stato il massimo, farò il possibile per mettere in difficoltà il mister”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana Ciccio Caputo ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport dopo il suo esordio con gli Azzurri di ieri sera, bagnato da un gol e da una vittoria schiacciante per 6-0.

“Esordire con la maglia azzurra con gol dopo un percorso lunghissimo è il massimo. Sono contentissimo di quello che ho fatto e cercherò di continuare su questa strada. Penso che ognuno di noi abbia il proprio percorso. Forse in passato non sono riuscito ad esprimermi al massimo ma ho sempre provato a dare il meglio, poi da quando mi sono staccato dal Bari, di cui sono sempre stato grande tifoso, ho sempre fatto meglio.”

“Ora abbiamo davanti una stagione lunghissima: devo fare bene in campionato, poi proverò a mettere in difficoltà il mister. Ci proverò fino all’ultimo, poi mai dire mai. I rigoristi nel Sassuolo siamo io e Berardi: decidiamo sul campo chi li batte, non do molto peso a queste cose.”