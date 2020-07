Caputo: “Orgoglioso della partita contro la Juve”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“La Juve che va avanti 2-0 spesso è una sentenza. Invece credo che dopo due gol presi in diciotto minuti tutti abbiano pensato una sola cosa: vabbé, partita finita. Invece no. Con noi le partite non finiscono mai. Abbiamo raggiunto un livello mentale potente. E’ successo contro la Lazio, col Verona e l’Inter, ultimamente. Ci è rimasta la prestazione e la reazione da squadra che abbiamo avuto. E potevamo, due volte, arrivare a fare anche il quarto gol. Prima ho letto una statistica: era dal 2014 che il portiere della Juve non faceva così tante parate in una gara. Orgoglio”.

