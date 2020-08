Capello: “Pirlo atteso da un compito difficile, il campionato sarà più complicato”

TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport di Andrea Pirlo.

“E’ atteso da un compito molto difficile. E’ giusto ripartire da Dybala e Cristiano Ronaldo, ma la Juventus sta guardando anche i conti e quindi non si sa cosa succederà. Il campionato sarà più difficile nella prossima stagione con un avversario come l’Inter che sarà ancora più forte. Dybala ha dalla sua l’età, mentre Ronaldo i gol. Si vince con i gol, ma per quanti anni? Bel dilemma”.

