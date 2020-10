Cambiasso: “Senza Ronaldo mancherà spettacolo, ma la partita potrà essere un punto di crescita per i nuovi”

TORINO – L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dell’assenza di Cristiano Ronaldo dal big match di questa sera contro il Barcellona.

“È vero che Ronaldo mancherà alla Juve e allo spettacolo, ma rigirando la situazione in positivo, la Juve ha la possibilità di far crescere ancora altri giocatori. Kulusevski, per esempio, ha la possibilità di poter decidere una partita contro il Barcellona. Sta dimostrando grandi cose anche in campionato, e ora può affacciarsi a queste grandi partite con più responsabilità, ma non quella maggiore che si ha durante le gare a eliminazione diretta. E questo può essere un punto di crescita per tutti i nuovi.”