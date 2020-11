Camavinga: “I grandi club mi fanno sognare ma sarebbe un piacere continuare al Rennes”

TORINO – Il calciatore del Rennes Eduardo Camavinga ha parlato intervistato dai microfoni di AS del suo futuro, con Real Madrid e Juventus che sono interessate al suo acquisto e pronte a sfidarsi.

“I grandi club mi fanno sognare, ma non posso rivelarne uno in particolare per il mio futuro. Se voglio restare al Rennes? Vedremo. Non abbiamo fissato una data per discutere del mio futuro, non ho fretta. Ci saranno trattative per il rinnovo, sarebbe un piacere per me continuare al Rennes. Ho ancora due anni di contratto, abbiamo abbastanza tempo per parlarne”