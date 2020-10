Callejon: “Non mi piace si dica sono l’erede di Chiesa. Sogno lo Scudetto”

TORINO – Il nuovo calciatore della Fiorentina Josè Maria Callejon ha parlato intervistato durante la sua presentazione ufficiale, nella quale ha anche rifiutato il paragone con Federico Chiesa.

“Chiesa? Non mi piace si dica che sono il suo erede, lui è più giovane e ha una carriera davanti, io sono un giocatore diverso e sono qui per fare il mio lavoro. Se dovrò ricoprire il suo ruolo darò il meglio, idem se ne coprirò un altro, sono a disposizione dell’allenatore, a Napoli non ho mai giocato col 3-5-2 ma non credo sarà un problema.”

“Vorrei vincere lo scudetto in Italia visto che ci sono andato vicino con il Napoli. Non è facile vincerlo in Italia. Non ho obiettivi da fissare a Firenze ma ho tanta voglia di far bene ed essere i migliori.”