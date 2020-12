Calderon: “Ronaldo esempio per tutti, in Italia sta dimostrando di essere ancora il migliore”

TORINO – L’ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha parlato intervistato dai microfoni di Goal, ai quali ha criticato Florentino Perez e la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

“È stato un grosso errore di Perez vendere Ronaldo per 110 milioni di euro dopo nove anni nella squadra. È un peccato perché in Italia sta dimostrando di essere ancora uno dei migliori al mondo. Il suo atteggiamento e le sue condizioni naturali lo rendono imbattibile. Senza dubbio, è un esempio per i giovani che aspirano ad avere successo nel sport.”