Calcagno: “Stiamo ragionando sull’anticipo degli orari”

TORINO – Il nuovo presidente dell’AIC Umberto Calcagno ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport.

“Anticipo di orari? Ci stiamo ragionando insieme alla Lega. Non siamo d’accordo sull’anticipo di mezz’ora della partita del pomeriggio, crediamo che in questa situazione di eccezionalità tutti debbano fare un pezzetto di strada insieme. Non ci sarà nessuna levata di scudi, stiamo ragionando insieme perché in questa situazione emergenziale i calciatori stanno dimostrando maturità. In questi giorni spero che anche le tv ci diano una mano, anche per dare una mano alla carta stampata. È fuori dubbio che la partita serale a quell’ora dia fastidio a tutti. Ci sono esigenze televisive che passino due ore e un quarto tra una partita e l’altra ed è su questo che si sta ragionando. Sicuramente per quelle pomeridiane stiamo parlando di un problema che riguarda poche partite, quindi ci verremo incontro”.

