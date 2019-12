Caicedo: “Ce la giochiamo con la Juve in Supercoppa. Scudetto? E’ presto”

TORINO – Ieri sera la Lazio si è resa protagonista di una grande rimonta in casa del Cagliari, riuscendo a ribaltare il vantaggio di Simeone con Luis Alberto e Caicedo al 93′ e al 98′. Con il successo in Sardegna i biancocelesti si sono portati a -3 dalla vetta, esaltando i propri tifosi. Caicedo è stato intervistato da Lazio Style Channel: “Abbiamo ottenuto una grande vittoria, il mister ce l’aveva detto che avremmo vinto. Io sono qui per farmi trovare pronto, e quando ne ho la possibilità lo faccio. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarci la Supercoppa con la Juve. Scudett0? E’ troppo presto, siamo nel pieno della stagione”.