Cagliari-Juventus: arbitra Ghersini

TORINO – La Juventus affronterà domani sera il Cagliari nella penultima partita di questa travagliata stagione.

Ad arbitrare la sfida in programma alla Sardegna Arena alle 21:45 sarà Davide Ghersini. Il fischietto della sezione di Genova sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Pagliardini, quarto uomo Marini. Al VAR agirà mariani, all’AVAR Paganessi, per una partita che non dovrebbe comunque presentare grandi difficoltà.

