Caceres: “Mi avevano offerto 500.000 pesetas per infortunare Ronaldinho”

TORINO – Il difensore della Fiorentina ed ex della Juventus Martin Caceres ha parlato intervistato dai microfoni del canale YouTube Idols.

“Stavamo giocando a Celta contro il Barcellona e al primo tocco che Ronaldinho ha provato a fare, l’ho colpito da dietro. Poi l’ho aiutato e gli ho detto che mi avevano offerto 500.000 pesetas per mandarlo via dalla gara. Lui mi ha subito guardato e ha detto: ‘Ok, ma sempre se riesci a prendermi…’. Non sono più andato a marcarlo. Ero spaventato, mentre lui era arrabbiato ma molto in forma. Un giocatore impressionante.”

